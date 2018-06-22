Ани Лорак: Либо ты политик, либо певец – нельзя одновременно петь и обманывать

У нас с Муратом каждый день – День влюбленных или 8 Марта… Наша свадьба состоится накануне Евровидения… Могу приготовить ужин из любых продуктов, которые есть холодильнике…

Народная артистка Украины Ани Лорак ответила на вопросы УНИАН.

В НОВОМ КЛИПЕ Я – ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА, А КИРКОРОВ – ИНДИЙСКИЙ РАДЖА

Ани, Вы только что вернулись из Индии, где снимали свой клип. В условиях кризиса это довольно дорогостоящее удовольствие. Ваши гонорары не уменьшились?

Конечно, уменьшились. Но предложение было очень заманчивое. У этого клипа был очень маленький бюджет. У режиссера осталась пленка после съемок художественного фильма, как раз достаточно, чтобы снять клип. Идею предложил Филипп Киркоров, сказал: “Есть такая возможность в условиях кризиса очень недорого снять, притом в Индии”. И мы поехали в минимальном составе: я, охрана и мой визажист. Я никогда так не выезжаю.

А Мурат?

Я очень хотела, чтобы Мурат поехал, но он в это время с Катей Царик снимал клип Сакису Рувасу (он будет представлять Грецию на Евровидении) в Афинах. Мы перезванивались. Он очень волновался, что я лечу без него. Но я не могла прерывать его съемок – он выступал в роли продюсера. Мы сдружились с греками после моего клипа на песню “Солнце”. Им очень понравилось, сказали: “Мы хотим снимать клип со всей твоей группой”.

Чем особенным запомнился Восток?

Бомбей – это был шок. Нищета. Грязь. Антисанитария. Женщина идет с корзиной грязной посуды на голове, чтобы помыть ее в реке, и в этой же реке стирают вещи и моются.

Первые дни мы не знали, что кушать. Хорошие рестораны находились в центре, а та местность, в которой мы снимали видеоклип, была довольно далеко. Уже после съемочного дня голодные, но довольные, мы добрались до ресторана и покушали нормальной пищи.

В Индии очень разимая разница между людьми, там нет среднего класса. С одной стороны, бедность, нищета, спят на земле, без одежды или укутавшись в сари, а с другой – шикарные дома, прямо замки, дворцы...

Мне очень понравились их индийские шарфы, несколько привезла с собой на память. Купила сари бирюзового цвета, под глаза, очень красивое. Очень интересное индийское серебро, с картинками Камасутры, разные любовные сцены, только друзьям можно дарить.

Поимо своего клипа, Вы снимались в клипе Филиппа. По старой дружбе бесплатно или все-таки гонорар за работу получили?

Нет, никакого гонорара. Конечно, по дружбе, бесплатно. Филипп предложил, и я сказала: “Почему бы и нет?” Его песня называется “Иллюзия”. Я как бы воображаемая девушка, которая появляется и исчезает. Я голливудская актриса, он раджа, индийский богатый принц. В общем, не буду рассказывать – все сами увидите.

ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ У КИРКОРОВА – ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НАГРАДА

Звание народного артиста Украины Филиппу Киркорову, которое он получил после Вашего успеха на Евровидении, вызвало неоднозначную реакцию среди представителей украинского шоу-бизнеса. А Вы считаете, Киркоров стал народным заслужено?

Филипп и так народный артист. Посмотрите, какие залы он собирает, его любят и знают. Он оказал очень большую поддержку на Евровидении, действительно сделал много для того, чтобы я достойно и эффектно была представлена. Он стоял под нашим желто-голубым флагом, очень волновался, говорил: “Тебе ведь в Украину возвращаться, а мне в Россию…”

Эта награда является выражением украинско-российской дружбы. Ее надо расценивать как дипломатическую награду, как благодарность, оценку за работу. Это вполне заслуженно. Уж какие у нас есть народные – я иногда имен их не знаю. На тусовках бывает, объявляют: “Сейчас выйдет на сцену народный артист такой-то…” Я переспрашиваю, кто это, когда он успел стать народным, что за песни он поет?

А что для вас значит звание – народная?

Мне было очень приятно получить такую оценку лично от Президента. Это аванс моих будущих побед. Я знаю, что вся Украина за меня волновалась. И эта награда, наверное, олицетворение той любви, переживания, поддержки. Я буду дорожить народной любовью, которую обрела, и стараться делать больше, переходить на новый уровень.

Сейчас меня везде представляют: Ани Лорак, Shady lady, Ukraine. Я рада, что мне удается способствовать созданию позитивного имиджа нашей страны. Всегда ассоциация со мной у людей позитивная.

Чужой успех, как правило, частенько вызывает зависть, тем более в шоу-бизнесе. На себе не ощутили?

Я не думаю об этом. Это бесполезная трата времени. Даже когда мы выступаем в “солянках”, я всегда прихожу только на время своего выступления. Пришла, отработала, ушла. Я ни с кем не общаюсь, не устраиваю посиделок. У меня настолько насыщенный график работы.

Как-то в интервью певица Лолита сказала мне, что у нее единственная мечта – выспаться. После столь активной деятельности – гастролей, съемок, концертов – у Вас еще не возникло чувство усталости?

Устала, конечно. Но стараюсь не расслабляться. Нельзя. Только все началось и мне важно закрепить этот успех. Часто бывает, артисты добиваются успеха, а потом куда-то исчезают. Меня полюбили, приглашают. Может, и хотелось бы поспать лишний часок, но собираю вещи и лечу в Италию, Англию, Испанию… Сейчас очень активизировалась Россия. У меня, оказывается, там армия поклонников. Сегодня я в Киеве, а уже завтра лечу в Москву.

В ИТАЛИИ РАФАЭЛЛА КАРРА СКАЗЛА МНЕ: ТЫ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО, НО ДОСТОЙНА ПЕРВОГО В МИРЕ

В рамках победителей Евровидения у Вас проходило турне. Как Вас встречала Европа?

После проведения конкурса, у нас с Димой Биланом было совместное выступление в Лондоне. Прошло очень успешно. Меня представили как the queen of Eurovision, и я ощутила себя европейской суперзвездой. Я исполняла три песни, и весь зал пел со мной. Они выучили все слова. Это непередаваемые ощущения.

Потом была Италия, Испания. Выступления, эфиры, программы. Помню в Италии Рафаэлла Карра сказала мне: “Ты заняла второе место, но ты достойна первого в мире”. Когда слышишь от представителей европейского шоу-бизнеса подобные высказывания в свой адрес, сразу прибавляется сил. Что не всегда можно услышать на Родине. Хотя мне грех жаловаться. Но иногда бывало. Когда я только собиралась на конкурс и такое слышала: “Да что она сможет? Чем удивит?” А когда возвращаешься с победой, уже слышишь похвалы.

Нужно любить и поддерживать артиста, именно когда ему трудно: ищет песню, не хватает спонсоров. Человек едет представлять страну, скажите: “Мы верим в тебя. Мы тебя любим. Ты все сможешь. Мы с тобой”. Сейчас я понимаю, что моральная поддержка очень важна на конкурсах.

Вы собирались спеть вместе с Эросом Рамазотти…

Не приехал… (смеется). У него остался осадок от Украины, потому что отменился концерт из-за непрофессиональной работы организаторов. Обещали, а какие-то условия не выполнили. Я думаю, он теперь не скоро приедет в Украину.

Но у меня есть надежда пересечься с ним где-то в Европе. Может, повезет. Мы выходили и на Рикки Мартина, чтобы сделать дуэт. Ему стало интересно. Сказали: “Думаем”. Не знаю, как долго они будут думать. Он же сейчас еще стал папой, весь в заботах, мало гастролирует. Если судьба – значит дуэт будет.

Сейчас вокруг национального отбора на Евровидение-2009 разгорелся скандал. Одна из причин – не прошла в финал Анастасия Приходько. Это действительно была стоящая кандидатура? И кто, по-Вашему, из оставшихся финалистов достоин представлять Украину? Некоторые кандидаты больше известны своими внешними данными, чем вокальными…

Настя действительно талантливая певица. У нее очень своеобразный тембр голоса. Она достойна. У нее есть все шансы. Я до конца и ни вникала во всю эту ситуацию. Там разберутся и без нас (смеется).

Я знаю, что Олег Скрипка подавал заявку…

Но он отказался…

Если бы Олег согласился, он был бы новый, необычный, со своим баяном…

Жюри тоже делало на него ставки, на этническую музыку…

Да, он потрясающий. Мне кажется, Олег очень колоритно исполнил бы песню, особенно в Москве.

И Лобода достойна, и NikitA. Как бы мне, как певице, ни хотелось, чтобы судили по голосовым данным, это происходит не всегда. Оценивается подача в целом, номер, шоу. Если бы вышли красивые девушки с какой-то оригинальной песней, необычной подачей, они бы тоже могли поразить зрителей.

Как Вы относитесь к проектам, которые фабрикуют звезд. Когда производство артистов уже на поток поставлено, такой себе непрерывный конвейер…

Не очень хорошо. “Делание” звезд ни к чему хорошему не приводит. Молодому мальчику или девушке навязывают: давай сделаем то-то, ты будешь петь то-то. Это не его мысли, идеи, видение. Просто он повинуется воле продюсера: “Я же хочу, чтобы продавались диски, значит должен плясать под мою дудочку”.

Что происходит – раскручивается песня, становится популярной, начинаются концерты. Молодая психика не готова к испытанию славой и популярностью. Ты думаешь, так будет всегда, начинаешь: “Да я!” А продюсер тебя пресекает и бросает. И ты такой весь супер-пупер, звезда “Фабрики” или чего-то еще, остаешься один и не понимаешь, что делать, начинается депрессия, ведь еще вчера мне все аплодировали и говорили, какой я безумно хороший. А сам создать адекватный музыкальный продукт не можешь, потому что ты не самодостаточный, ты сделанный, сфабрикованный. А все сделанное и сфабрикованное – оно не настоящее и долго прожить не сможет.

НАША СВАДЬБА С МУРАТОМ БУДЕТ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Ани, у Вас уже и кольцо на безымянном пальце, а когда свадьба будет? Обещали весной, с датой определились?

Не знаем, успеем ли мы весной. Март уже. В этом году точно будет. На лето не хочу. Я думаю, это уже будет ближе к осени, в бархатный сезон. Мне бы очень хотелось, чтобы ничто не помешало и не повлияло: никакой проект, никакие съемки, фильмы. А свадьба должна была быть еще накануне Евровидения…

Религия Мурата позволяет ему иметь несколько жен. Не боитесь, сначала на Вас женится, а потом еще одну приведет?

Та религия, которая соединила нас – это религия любви. Только поэтому мы вместе.

Мурат скорее нетипичный представитель Турции. У него мама грузинка, а папа турок. Он получил европейское образование, много ездил по Европе. У него нет этих понятий о нескольких женах.

Как вообще можно выдержать жизнь с публичным человеком, тем более с женщиной? Это очень сложно, даже для славянского типа мужчины. А Мурат горячий, эмоциональный. Наверное, этим он мне нравится. Понимать меня ему помогает мудрость, несмотря на его молодой возраст, и любовь, конечно. Жена на концертах, возвращается поздно, в клипах с какими-то героями снимается, наряды открытые. А ведь если человек любит, он хочет оградить свой мир ото всех.

Я очень благодарна Мурату, что он понимает издержки моей профессии: мне необходимо нравиться, я хочу быть сексуальной в своих нарядах, хочу быть на высоте. Удивительно, но он настолько начал меня чувствовать, что иногда даже мне подсказывает: “Где твой блеск для губ? Что ты надела?”

Вы – владелица ресторана. А сами дома готовите? Мурата чем-то вкусненьким можете побаловать?

Конечно. Могу приготовить ужин из любых продуктов, которые найду в холодильнике. У меня неплохая жизненная практика. Мы жили на съемных квартирах. При любом финансовом состоянии я могла сделать ужин: и на пятьдесят гривен, и на сто и на двести. Жизнь научила. Сейчас, правда, нет времени готовить. Но я могу сделать какую-то вкусненькую яичницу, салатик, поджарить мяско с овощами. Ему нравится.

ЛИБО ТЫ ПОЛИТИК, ЛИБО ПЕВЕЦ – НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ПЕТЬ И ОБМАНЫВАТЬ

Украинскую эстраду можно поделить на две большие группы – те, кто открыто поддерживают определенную политическую партию, выступают за нее с концертами или даже вступают в ее ряды, и полностью аполитичные люди. В настоящее время Вы к какой себя группе относите?

Я полностью аполитична.

Мне предлагали поддерживать партию... Более того, мне даже предлагали войти в списки депутатов Верховной Рады, заняться политикой. Я сказала: “Боже упаси!” Надо для себе сделать выбор: либо ты политик, либо ты певец. Невозможно одновременно и петь, и обманывать людей.

А сами голосуете, на выборы ходите?

Я голосую. Но мой голос никто не слышит. Я уже дважды на киевских выборах голосовала за одного кандидата. Но в итоге что получилось… Кого из своих друзей не спрошу: “Мы тоже за него голосовали”. А в результате… вот такие чудеса происходят (смеется).

А с кандидатурой Президента для себя определились?

Я пока еще не понимаю, за кого. Людям сейчас очень тяжело определиться. Кому верить? Все уже зневірилися. Но мудрость жизни заключается в том, что нужно продолжать жить, и все равно нужно делать выбор. К моменту выборов, я определюсь.

Скоро 8 Марта, как Вас Мурат отблагодарит за 23 февраля?

Я 23 февраля была в Индии, поздравила его по телефону. На 8 Марта, думаю, он готовит мне какой-то сюрприз. Я не в курсе. И потом, у нас каждый день – День влюбленных или 8 Марта – он все время мне что-то дарит, делает маленькие сюрпризики, маленькие знаки внимания: то ли романтический ужин, то ли маленькую шоколадку с надписью “Я буду любить тебя всегда”.

8 Марта я буду находиться в Москве. А он будет тут. Может, прилетит ко мне, может, я вернусь раньше… Меня пригласил Валентин Юдашкин на свое шоу.

Так Вы будете в роли модели?

Не знаю насчет модели. Я буду исполнять песню. Но он шьет для меня наряд.

Ани, поздравляем Вас с наступающим Женским днем: здоровья, творческого вдохновения, сил…

И я хотела бы поздравить всех украинских женщин с 8 Марта. Женщины Украины – это самые лучшие женщины, самые завидные невесты, объект желаний всего мира. Славянские женщины – самые красивые, но украинки просто самые-самые: умницы, красавицы, талантливые, работящие, и поддержат, и поймут, и при этом выглядят как супермодели. Таких нигде в мире нет. Любите себя, исполняйте свои желания, берегите себя, здоровья, счастья, пусть сбываются все мечты и желания – мы этого достойны.

Беседовала Анна Ященко