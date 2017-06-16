Суд арестовал соучастника убийства Вороненкова на два месяца без права залога

Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без права внесения залога 36-летнего жителя Павлограда Ярослава Тарасенко, которого накануне задержали по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Указанное решение Голосеевский райсуд столицы принял на заседании в пятницу, 16 июня 2017 года.

Мужчине инкриминируется п.12 ч.2 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Читайте такжеУбийство Вороненкова: жена задержанного в Павлограде активиста не знает, куда увезли ее мужа после задержания

"В ходе судебного заседания прокурором были приведены обоснованные доказательства причастности указанного лица к организации и непосредственного совершения убийства Д.Вороненкова. Кроме того, в своем ходатайстве прокурор отметил, что указанный человек одновременно является обвиняемым в другом уголовном производстве, которое в настоящее время рассматривается Новомосковским райсудом Днепропетровской области по обвинению в совершении серии насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При этом в качестве рисков прокурор указал на возможность подозреваемого скрываться от следствия, воздействовать на свидетелей, уничтожить или исказить вещи или документы, имеющие значение в расследовании или иным образом препятствовать уголовному производству.

Суд, учитывая доводы прокурора, признал их обоснованными и постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток.

Срок действия постановления судом определено до 13 августа 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Дениса Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.