В Украину на слет байкерского клуба не пропустили 10 иностранцев из РФ, Германии и Марокко

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили через границу Украины 10 иностранцев, которые следовали на слет байкерского клуба. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Один из них гражданин Марокко не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца - гражданина Германии - сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами. Остальные иностранцы были гражданами России.

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Все они прилетели в Украину тремя разными рейсами. Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро «Интерпол», данные граждане не подтвердили цель своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в слете.

В ведомстве отметили, что 16 июня начнется открытие слета мировых сторонников мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба «Hells Angels». Как сообщили в Госпогранслужбе, первые участники этого слета из других стран начали прибывать в Украину еще несколько дней назад.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве состоялся парад украинских байкеров.