В Киеве состоялся парад украинских байкеров (фотогалерея)

В Киеве состоялся мотопарад Freedom is our religion.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в рамках мероприятия первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис передал «флаг свободы и разнообразия» участникам мотопарада, чтобы установить его возле памятника основателям Киева.

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«Сегодня здесь, на главной площади нашей столицы, собрались представители известных и лучших байкерских клубов Украины. Нас всех объединила общая цель: продемонстрировать участникам и гостям «Евровидения», что разнообразие и свобода – высшие ценности украинского народа. С помощью наших друзей – козаков 21 века на железных конях – мы символически установим этот «флаг свободы и разнообразия» на живописном берегу Днепра, рядом с памятником основателям Киева», - сказал Плис, обращаясь к участникам и зрителям мотопарада.

Он отметил, что считает очень символичным, что торжественная передача флага происходит у места подвига героев Небесной сотни, «которые доказали всему миру, что свобода для нас – это наивысший приоритет».

Плис пожелал участникам мотопарада драйвового настроения, мощной энергетики и незабываемых эмоций.