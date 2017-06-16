В Житомире началась областная спартакиада среди госслужащих
14:01, 16 июня 2017Общество
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Госслужащие будут соревноваться по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, настольный теннис и футбол.
Финальные соревнования пройдут 7 июля / фото oda.zt.gov.ua
В Житомире команды из Житомирской, Пулинской, Черняховской райгосадминистраций и Житомирской ОГА принимают участие в спартакиаде среди государственных служащих.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Соревнования начались сегодня, 16 июня, на стадионе «Спартак».
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Подобные соревнования проходят ежегодно для администраций и советов области.
Госслужащие будут соревноваться по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, настольный теннис и футбол.
Финальные соревнования будут проходить 7 июля.
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