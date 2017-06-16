В Житомире началась областная спартакиада среди госслужащих

В Житомире команды из Житомирской, Пулинской, Черняховской райгосадминистраций и Житомирской ОГА принимают участие в спартакиаде среди государственных служащих.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Соревнования начались сегодня, 16 июня, на стадионе «Спартак».

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Подобные соревнования проходят ежегодно для администраций и советов области.

Госслужащие будут соревноваться по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, настольный теннис и футбол.

Финальные соревнования будут проходить 7 июля.