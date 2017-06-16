Убийство Вороненкова: в Павлограде проходят обыски и задержания

В Павлограде Днепропетровской области прокуратура и полиция проводят следственные действия в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, которых подозревают в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски", - говорится в сообщении.

Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий.

Как сообщал УНИАН, в Павлограде Днепропетровской области 15 июня у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, его задержали.

Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений.