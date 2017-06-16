Убийство Вороненкова: на Днепропетровщине задержали экс-члена "Правого сектора"

В Павлограде Днепропетровской области 15 июня у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, его задержали.

К его дому приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева, сообщил руководитель штаба общественного формирования "Павлоградская самооборона" Сергей Тищенко, передает Павлоград.dp.ua.

"Конкретно, по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы ее увидим и получим всю информацию", — комментирует Тищенко.

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Сообщается, что Тарасенко без объяснений увезли сотрудники СБУ.

По информации свидетелей происходящего, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Напомним, что Павел Паршов, убийца депутата, был родом и похоронен в Павлограде.

В 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний активиста отпустили. Он долгое время возглавлял местную ячейку "Правого сектора".