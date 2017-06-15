В Киеве открылась выставка "Хрупкое состояние" (фоторепортаж)

В PinchukArtCentre открывается международная выставка «Хрупкое состояние» с участием 10 художников, в том числе Марины Абрамович, Ай Вэйвэя, Дугласа Гордона, Карлоса Мотты, Оскара Мурильо, Сантьяго Сьерры, Бартелеми Тогу, Яна Фабра, Урса Фишера и Дэмиена Херста.

Об этом сообщает пресс-служба центра современного искусства.

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Выставка начинается с рефлексии о культуре, цивилизации и истории, воплощенной в LEGO-версии работы Ай Вейвея «Роняя урну Династии Хань» (2016).

Эта работа – недавнее переосмысление более ранних изображений 1995 года, на которых Ай Вэйвэй фотографирует сам себя, как он роняет и разбивает 2000-летнюю церемониальную урну Династии Хань (этот период считается в истории Китая золотым веком). Реагируя на возмущение публики, по легенде, он ответил: «Генерал Мао говорил нам, что мы можем построить что-то новое, только разрушив старое».

Эта мысль усиливается в работе Карлоса Мотты «Колониальные форты № 10» (2013). Художник отследил архитектурное наследие, которое оставили после себя колонисты Латинской Америки, разрушавшие во время завоевания континента целые цивилизации.

Данная тема развивается в различных формах на протяжении всей выставки и замыкает полный круг работой Дугласа Гордона «Конец цивилизации» (2012). На этой работе изображен рояль, пылающий на фоне панорамы границы Шотландии с Англией рядом с Римским Валом.

Раздел, закрывающий выставку – работа Марины Абрамович «Генератор» (2014/2017). Художница приглашает аудиторию провести опыт над своим телом, своим сознанием и окружающим посетителей пространством, будучи полностью лишенными всякой возможности видеть или слышать.

Выставка продлится до 7 января 2018 года.