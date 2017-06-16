Убийство офицера СБУ в Волновахе: бывшему добровольцу продлили арест

В Днепре бывшему добровольцу Денису Гордееву, которого обвиняют в убийстве сотрудника Службы безопасности Украины, продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Соответствующее решение 15 июня принял Ленинский районный суд Днепра, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, суд удовлетворил требование стороны обвинения.

Суд также удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения двум бойцам-добровольцам, которые проходят по делу вместе с Гордеевым - с содержания под стражей на личное обязательство. Защита настаивала, что обвиняемые имеют тяжелые болезни после двухлетнего пребывания в следственном изоляторе.

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1 февраля 2017 года в Днепре началось судебное разбирательство дела бывшего бойца добровольческих подразделений ("Правый сектор" и "Днепр") Дениса Гордеева, которого обвиняют в убийстве сотрудника СБУ на блокпосту в Волновахе Донецкой области в марте 2015 года.

В деле вместе с Денисом Гордеевым проходит еще четверо бывших добровольцев.

Сам Гордеев называет дело сфабрикованным.

В марте 2015 года Гордеев застрелил сотрудника СБУ в Волновахе. Как заявил тогда депутат Верховной Рады Украины Андрей Денисенко, убийство было совершено во время схватки из табельного оружия сотрудника СБУ, «во время попытки со стороны Гордеева остановить трафик «левой» водки, который идет с территории Донецкой и Луганской области, которая изготавливается сепаратистами».

Тогда же глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил чиновников Днепропетровской облгосадминистрации в финансировании межрегионального бандитской группировки. По его словам, одним из преступлений, якобы совершенных этой группой, является убийство капитана СБУ Виктора Манзика, который пытался перекрыть поток контрабанды из оккупированных территорий. Убийцей капитана, по тогдашней информации СБУ, был Денис Гордеев – помощник народного депутата из Днепра Андрея Денисенко.

Ряд политиков обвинили Наливайченко во лжи.

Глава МВД Арсен Аваков назвал Гордеева и других задержанных "членами бандформирования", за которых "вписался" нардеп.