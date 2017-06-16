В Сумах половина жителей города остались без воды из-за аварии на электросети

В Сумах сегодня из-за аварии на электросети компании «Сумыоблэнерго» около половины жителей города остались без водоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского горсовета, по информации коммунального предприятия «Горводоканал».

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Согласно сообщению, из-за аварии на электросети «Сумыоблэнерго» 15 июня в 16:00 прекращено электроснабжение Лучанского и Токаревского водозаборов, работа которых соответственно была остановлена.

«До устранения энергетиками аварийной ситуации временно остаются без водоснабжения дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых, урочища Барановка, района Васильевки, ул. Замостянской, район с. Василёвки, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го микрорайонов, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева, ул. Зеленко и прилегающих к ним улиц», - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах проживает около 270 тыс. человек.