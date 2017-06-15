МОН: одесский опыт внедрения электронных учебников можно распространять по всей стране

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что одесский опыт внедрения электронных учебников можно распространять по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гриневич заявила во время рабочей поездки в Одессу и Одесскую область.

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В Одессе с 2017 года реализуется проект «Интерактивный электронный учебник». В рамках проекта разработаны и размещены на специальном портале 42 учебника, рекомендованные Министерством образования и науки для учащихся 7-х классов.

С одесским опытом внедрения данного проекта ознакомилась Гриневич, которая в рамках рабочей поездки посетила гимназию №2. Она высоко оценила уровень реализации проекта и заявила, что этот опыт может и должен быть распространен по всей стране.

«На мой взгляд, это отличная региональная практика. Следующим этапом мы видим разработку мультимедийных приложений для школьников. Не сомневаюсь, в этом вопросе лидерство будет за Одессой», - подчеркнула министр.

Она отметила, что суть такого учебника не только перевести в электронный вид бумажную версию. «Суть его заключается и в мультимедийных приложениях, упражнениях которые будет интересно выполнять. Нас интересует, чтобы учебники изменились не только по формату, а и по содержанию», - подчеркнула Гриневич.

Но пока полностью отказаться от бумажных учебников нельзя, отметила она, так как не все школы, особенно в селе, имеют скоростной интернет, а планшеты есть не у всех детей.

Тем не менее, отмечалось, что такую практику надо воплощать, как и дистанционное обучение.

«Сейчас мы как раз с Одессой и Одесской областью будем работать над воплощением смешанного обучения, которое поможет детям даже в маленьком селе получить урок от лучшего учителя, и вместе с тем воплощать электронные учебники и мультимедийные приложения», - отметила Гриневич.