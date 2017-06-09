В Минобразования хотят полностью автоматизировать систему лицензирования вузов

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что планируется полностью автоматизировать систему лицензирования высших учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы уже сделали решительный шаг, чтобы исправить ситуацию, когда программное обеспечение, которое находилось на обслуживании Единой государственной базы по вопросам образования, где содержатся персональные данные всех наших студентов и преподавателей ..., мы сейчас отказались от этого программного обеспечения и создаем такое обеспечение, которое будет находиться в государственной собственности", - отметила министр.

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По словам Гриневич, программное обеспечение сейчас направлено на уменьшение бюрократических процедур.

"Мы хотим на его базе ввести и автоматизировать полностью систему лицензирования высших учебных заведений. Чтобы не надо было нашим высшим учебным заведениям ездить с кипами бумаги, а была автоматизированная и прозрачная, с четким пониманием, как проходят и как выполняются соответствующие показатели соблюдения лицензионных условий для высших учебных заведений, чтобы эта процедура была открытой и понятной для всех", - пояснила чиновник.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно прав на высшее образование лиц с временно оккупированных территорий Украины.