Более 12 тысяч жителей Житомирской области стали донорами крови в 2016 году

В Житомирской области в течение 2016 года совершено 12 тыс. 140 донаций крови и ее компонентов, а в учреждениях здравоохранения проведено 16 тыс. 231 переливаний. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главного врача по организационно-трансфузиологической помощи коммунального учреждения «Житомирский областной центр крови» Аллу Островскую.

Читайте такжеЖитомирская ОГА собирает идеи по празднованию Дню Конституции«Житомирский центр крови обеспечивает все медицинские учреждения области компонентами крови без исключения – их 32. Количество людей, которые постоянно нуждаются в компонентах донорской крови, в среднем составляет 6 тысяч больных. За 2016 год состоялось 16 тыс. 231 переливаний крови. Чаще всего используются донорские эритроциты, свежезамороженная плазма. И те заказы, которые поступали в центр именно на эти компоненты для неотложной медицинской помощи, были обеспечены на 100%. Ежедневно в центре сдают компоненты крови несколько десятков доноров. И сегодня, во Всемирный день донора, как видите – не исключение», – отмечает Островская.

Она также рассказал, что в последнее время заказы поступают именно на тромбоциты, которые крайне необходимы для гематологических больных. «Срок годности тромбоцитов – 72 часа, а условий их хранения нет. Соответственно есть потребность – есть донор – и уже вечером компоненты должны быть использованы для лечебного эффекта», – рассказывает Островская.

В Центре крови ведется реестр доноров, к которым сотрудники обращаются за помощью в телефонном режиме. Ведется также реестр лиц, которым по определенным причинам отказано в донорстве – это более 100 тысяч жителей области, и количество их увеличивается.

Островская отмечает, что в области действует распоряжение председателя облгосадминистрации № 13 "О поддержке донорского движения в области", согласно которого утверждена определенное количество доноров в каждом из районов для того, чтобы бесплатно обеспечить всех жителей области компонентами крови.

Поэтому сегодня, во Всемирный день донора крови, который отмечается ежегодно 14 июня, Островская призвала всех людей, которые не имеют противопоказаний для сдачи крови, помочь спасти жизни тысячам больных. Кроме этого, каждый донор имеет возможность бесплатно пройти проверку на носительство таких инфекций как сифилис, гепатит В, гепатит С и ВИЧ. "Также донорство полезно для здоровья: стимулируется общее восстановление организма и нормализуется кровообращение, происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, идет самостоятельная активация организма, развивается иммунная система, и тому подобное",- отмечают в ОГА.

По данным пресс-службы Житомирской ОГА, в Житомирской области звание «Почетный донор Украины» имеют 2000 человек, «Заслуженный донор Украины» – 4 жители.