В ВСУ заявили о резком уменьшении количества небоевых потерь в 2017 году

Заместитель начальника управления по предупреждению, выявлению преступлений и других правонарушений ГУ Военной службы правопорядка ВСУ Олег Белых заявляет о резком уменьшении количества небоевых потерь в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время круглого стола в Киеве.

«В ВСУ существует проблемный вопрос, связанный с небоевыми потерями, и этот вопрос не остается без внимания и руководства ВСУ, и Генерального штаба, и Министерства обороны», - констатировал он.

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«Принимаются целенаправленные системные меры, которые уже сегодня дают положительные результаты. Гибель каждого военнослужащего - это тяжелая потеря для ВСУ. Мы должны сделать так, чтобы не было вообще небоевых потерь», - добавил Белых.

«Всеми принятыми мерами нами удается достигать стабилизации ситуации и уменьшения количества небоевых потерь. На сегодняшний момент мы имеем резкий спад небоевых потерь в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», - отметил он.

Как известно, на Донбассе за прошедшие сутки погиб один украинский военный, еще семеро - ранены.