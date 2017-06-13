Житомирская ОГА собирает идеи по празднованию Дню Конституции

Житомирская областная государственная администрация собирает идеи по празднованию Дня Конституции, который отмечается 28 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 28 июня Украина будет отмечать двадцать первую годовщину со дня принятия новой Конституции Украины.

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«Приглашаем общественность и активных житомирян приобщиться к планированию мероприятий, посвященных Дню Конституции», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Свои предложения по организации и проведению Дня Конституции в Житомире ОГА просит присылать на электронный адрес obl_info@ukr.net или по тел. (0412) 47-46-20.

Напомним, в прошлом году в Житомире ко Дню Конституции участники торжественного праздничного мероприятия сформировали символическую 20-ку и растянули флаг размером 18 на 12 метров, а в 2015 году - во время флешмоба образовали символическую карту Украины, присоединив Крым.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Житомирской ОГА Гундич провел личный прием граждан.