Председатель Житомирской ОГА Гундич провел личный прием граждан

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, сегодня Гундич провел личный прием граждан, которые обратились к нему с разными вопросами.

Так, жительница села Свитин Житомирского района обратилась к председателю ОГА с предложением изменить график движения и увеличить пассажировместимость транспорта, который ездит по маршруту № 125 («Житомир – Песчанка»).

«Женщина рассказывает, что уже обращалась к перевозчику, но он не отреагировал. Поэтому решила идти напрямую к председателю ОГА. Гундич сразу на личном приеме направил на маршрут представителей соответствующего управления, чтобы принять меры по корректировке графика движения и при необходимости изменения автомобилей на более вместительные», - отмечают в пресс-службе облгосадминистрации.

Во время приема председатель ОГА также рассмотрел коллективное обращение от жителей поселка Гуйва Житомирского района о присоединении к Новогуйвинского поселкового совета в ходе децентрализации. Гундич подчеркнул, что децентрализация – это прежде всего добровольное объединение, и если есть инициатива общины, то власть ее поддерживает.

«Кроме того, много обращений во время приема поступает относительно помощи на лечение детей и взрослых, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. За каждым случаем индивидуально будет обеспечена материальная помощь и лечение», - сообщают в ОГА.

Там также уточняют, что для того, чтобы попасть на личный прием к председателю Житомирской ОГА Игоря Гундича, необходимо оставить свои координаты и проблемный вопрос в отделе работы с обращениями граждан Житомирской ОГА по тел. ( 0412) 47-50-04 или по адресу : г. Житомир, майдан им. Королева, 1.