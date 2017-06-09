"Так устроен наш человек": Аваков прокомментировал огромные очереди за "биометрикой"
По словам Авакова, мощности по печати биометрических паспортов планируется увеличить вдвое.
Глава МВД Арсен Аваков объснил огромные очереди за "биометрикой" особенностью украинского менталитета. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Херсоне, передает "112 Украина".
"По поводу биометрических паспортов. У нас каждый день выдается сейчас 20,5-21 тыс паспортов, это абсолютные рекорды и так устроен наш человек, что он по-другому не может, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди. Они превышают объём, который мы ожидали в 1,5-2 раза", - заявил Аваков.
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В понедельник-вторник премьер-министр проведет координационное совещание по этому вопросу.
"Мы постараемся увеличить мощности по печати паспортов. Но в любом случае хочу всех попросить – не торопитесь вы так. Это будет происходить до 11 июня и после 11 июня, и паспорта будут такие же качественные. Пользуйтесь больше электронными сервисами, записывайтесь в очереди. Все будет нормально", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, спрос на биометрические паспорта превышает ожидаемый в 2 раза.