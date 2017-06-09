"Так устроен наш человек": Аваков прокомментировал огромные очереди за "биометрикой"

Глава МВД Арсен Аваков объснил огромные очереди за "биометрикой" особенностью украинского менталитета. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Херсоне, передает "112 Украина".

"По поводу биометрических паспортов. У нас каждый день выдается сейчас 20,5-21 тыс паспортов, это абсолютные рекорды и так устроен наш человек, что он по-другому не может, он все делает в последний момент и как в последний раз. Поэтому везде большие очереди. Они превышают объём, который мы ожидали в 1,5-2 раза", - заявил Аваков.

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В понедельник-вторник премьер-министр проведет координационное совещание по этому вопросу.

"Мы постараемся увеличить мощности по печати паспортов. Но в любом случае хочу всех попросить – не торопитесь вы так. Это будет происходить до 11 июня и после 11 июня, и паспорта будут такие же качественные. Пользуйтесь больше электронными сервисами, записывайтесь в очереди. Все будет нормально", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, спрос на биометрические паспорта превышает ожидаемый в 2 раза.