МИД из-за грядущего безвиза усиливает консульское присутствие в диппредставительствах ЕС

Из-за роста в ЕС нагрузки на консульских должностных лиц МИД приняло решение об усилении консульского присутствия в зарубежных дипломатических учреждениях стран ЕС.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на официальной странице в Facebook.

Сообщается, что консульские должностные лица будут осуществлять мониторинг ситуации в пунктах пропуска через государственную границу страны пребывания по месту нахождения дипломатического/консульского учреждения (в международных аэропортах, в автомобильных пунктах пропуска) и будут готовы оперативно реагировать на возможные осложнения при пересечении границ ЕС украинцами в безвизовом порядке.

«11 июня консулы будут находиться в международных аэропортах ЕС и наземных пунктах пропуска. МИД проведена работа с ведущими операторами мобильной связи на рынке Украины относительно информирования граждан Украины о введении безвизового режима», – говорится в сообщении.

В Консульской службе напомнили, что в конце 2016 года МИД введен в действие веб-ресурс «Советы путешественникам» с целью предоставления гражданам Украины, которые планируют путешествие за границу, оперативной информации о ситуации в различных странах мира, основ их миграционного законодательства, таможенных правил, фитосанитарных требований, рекомендаций по действиям в чрезвычайных ситуациях, контактов дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом.

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«В июне МИД планирует ввести в действие информационный сервис добровольной регистрации украинских граждан при поездках за границу «ДРУГ» с целью предупреждения, при необходимости – оказания содействия гражданам Украины, в случае чрезвычайных событий (стихийных бедствий, социальных беспорядков, военных конфликтов)», – добавили в МИД.

Как известно, безвизовый режим со странами ЕС для граждан Украины вступает в силу с 11 июня.