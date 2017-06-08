Концерт "Океан Ельзи" оказался под срывом: Вакарчук потерял голос

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" в среду, 7 июня, дала концерт в Полтаве.

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Однако выступление "океанов" затмило состояние здоровья их фронтмена Святослава Вакарчука. Прямо во время исполнения первой песни "Майже весна" у музыканта пропал голос.

Вакарчук обратился к поклонникам и объяснил, что, возможно, такое с ним произошло в связи с тем, что группа выступает в Полтаве после длительного перерыва. Святослав попросил с пониманием отнестись к нему, ведь он "такой же живой человек", как и фанаты "ОЭ". Аудитория поддержала музыканта аплодисментами, пишет ТСН.

После этого Вакарчук ушел со сцены и вышел почти через час. Фронтмен "океанов" сообщил, что частично восстановил голос, но не полностью. Лидер "океанов" не стал отменять концерт и в таком состоянии отпел почти три часа.

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Вскоре Вакарчук на официальной странице "Океана Эльзы" в соцсети обратился к поклонникам и поблагодарил их за поддержку на концерте в Полтаве.

"Почти три часа концерта пролетели как одно мгновение. И хотя я не все пел, как хотелось, казалось, что музыка нас и поклонников сделала одним целым. Хочу искренне поблагодарить каждого, кто пришел на стадион. Вы пели со мной. Вы поддерживали меня", - написал музыкант.