Суд в Крыму разрешил российскому правозащитнику Подрабинеку быть защитником по делу Умерова

Российского публициста и правозащитника Александра Подрабинека допустили в качестве общественного защитника на процесс по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова.

Об этом Радио Свобода сообщила дочь Умерова Айше, которая была на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда.

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«Сторона защиты подала ходатайство о введении в судебный процесс в качестве общественного защитника известного диссидента и правозащитника из Москвы Александра Подрабинека. Суд, несмотря на протест прокурора, допустил Подрабинека к участию в процессе», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную сложную операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической больнице.

21 марта 2017 Умерову вручили обвинительный приговор по его делу.