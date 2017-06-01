В Житомире представители координационного совета при ОГА стали донорами для детей

Сегодня представители координационного совета при Житомирской облгосадминистрации в рамках Дня защиты детей сдавали кровь для Житомирской областной детской больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, эта социальная акция прошла сегодня, 1 июня, в Житомирском областном центре крови.

«Есть дети, которые нуждаются в помощи не только словом, но и делом. В этот день мы с коллегами решили помочь и, возможно, спасти кому-то жизнь», - цитирует пресс-служба ОГА сопредседателя координационного совета Владимира Стельмаха.

Также, по данным ОГА, сегодня, 1 июня, ко Дню защиты детей на «Телефоне доверия» Житомирского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи работает тематическая «горячая линия». Житомиряне обращаются и и получают консультацию по вопросам предотвращения жестокого обращения с детьми, безопасности детей в сети интернет, предотвращение случаев деструктивного влияния на сознание детей, намерений суицида.

Напомним, сегодня в Украине - День защиты детей.

Как сообщал УНИАН, на выставке "Агро-2017" в Киеве свою продукцию представят 32 компании Житомирщины.