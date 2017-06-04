Гузар играл важную роль для всего мирового украинства – Порошенко

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар играл важную роль не только для УГКЦ, но и для всего мирового украинства.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

«Сегодня мы прощаемся с выдающимся украинцем, великим христианином, уникальной личностью - Блаженнейшим Любомиром Гузаром.

Многочасовые встречи и разговоры с ним заряжали твердым оптимизмом. Он был настоящим потомком Андрея Шептицкого и Иосифа Слипого», - отметил президент.

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По его словам, блаженнейший играл важную роль не только для УГКЦ, но и для всего мирового украинства.

«Вечная память и земля пухом, Блаженнейший Любомир...», - отметил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова проходит церемония прощания с Гузаром.

Глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годах умер 31 мая на 85-м году жизни. 2-3 июня с ним прощались во Львове. Чин погребения Гузара в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова проведут 5 июня в 11.00.