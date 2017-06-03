В Крыму сегодня находятся около 60 тысяч российских военных – эксперты

На сегодня общая численность группировок вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму составляет примерно 60 тысяч человек, а в перспективе численность российских военнослужащих на полуострове может вырасти до 100-120 тысяч. Об этом сообщает ZN.ua.

В то же время, по мнению специалистов, на радикальное изменение военно-стратегического баланса в регионе повлияла не столько численность военнослужащих, сколько ударный ракетный потенциал и средства его доставки, сконцентрированные на территории Крыма за период его оккупации.

"Фактически в центре Черного моря — на Крымском полуострове — РФ создала и продолжает быстро наращивать так называемую Зону запрета доступа — A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial zone), то есть защищенную сферу, в которую войска противника не могут попасть без риска понести неприемлемый урон", – говорится в статье.

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Эксперты отмечают, что "защищенная сфера" с центром в Крыму образована разными типами современных оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутного и морского базирования ("Искандер" и "Калибр"), береговых противокорабельных комплексов ("Бастион" и "Балл"), ракетных комплексов ПВО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцирь"), комплексов радиоэлектронной борьбы и т.п. Авторы указывают, что ракеты комплексов "Искандер", "Калибр" и "Бастион" способны нести ядерную боевую часть.

"Эта сфера не только накрывает цели в прибрежных районах всех черноморских стран, но и может достигать цели на территории стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Румынии, Болгарии, Грузии, Армении и Азербайджана, Греции, включительно с островом Крит, всех балканских стран, Турции, Кипра, Сирии, Ливана, Израиля, Ирана и Ирака, побережья Египта, юга Италии", – подчеркивают специалисты.

Аналитики с большой вероятностью предполагают наличие на территории Крыма ядерных боеголовок для морских и береговых ракетных комплексов.

Как сообщал УНИАН, Россия наращивает военный потенциал в оккупированном Крыму, готовясь к наступлению.