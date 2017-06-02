СБУ задержала командира части Нацгвардии, собиравшего "дань" с подчиненных

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке командира одной из частей Национальной гвардии на Ивано-Франковщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители в течение двух месяцев задокументировали несколько фактов вымогательства капитаном денег с подчиненных за непринятие дисциплинарных мер за нарушение ими воинской дисциплины. Оперативники спецслужбы задержали начальника части, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в служебном кабинете во время получения от военнослужащего части взятки. Общая сумма, которую капитан требовал с очередного подчиненного, составляла пять тысяч гривен.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области за взятку в тысячу долларов задержали военкома.