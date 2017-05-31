На выставке "Агро-2017" в Киеве свою продукцию представят 32 компании Житомирщины

32 компании Житомирской области представят свою сельскохозяйственную продукцию на выставке «Агро-2017», которая состоится в Киеве 7-10 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления агропромышленного развития ОГА Руслан Кирилюк.

«В этом году Житомирскую область представят 32 агрокомпании из разных районов области - сельскохозяйственных, пищевых предприятий и фермерских хозяйств. Участники выставки представят хлебобулочные, кондитерские, мясо-колбасные, ликеро-водочные, молочные и другие виды продукции. А также мед, семенной материал, саженцы декоративных растений и хмеля, клубни картофеля. В общем компании планируют показать до 100 видов продукции», - отметил Кирилюк.

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По его данным, сейчас Житомирщина является лидером среди сельскохозяйственных предприятий Украины, занимающихся производством органической продукции растениеводства, животноводства и ее переработкой. Поэтому предприятия области - ООО «Органик-Милк» и ПАО «Житомирский маслозавод» - презентует собственные виды здоровой и безопасной органической продукции.

«Кроме этого, в области также активно развивается животноводческая отрасль. И на специализированной выставке животноводства и ветеринарной медицины «ANIMAL'EX-2017» ООО «Галекс-Агро» представит племенной крупный рогатый скот, а ФГ «Камадхену Англо-Нубийские козы» - племенных коз», - рассказал Кирилюк.

Напомним, выставка «Агро-2017» - крупнейшая агропромышленная выставка в Украине и Восточной Европе, выступает эффективной платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций, презентаций новинок во всех сферах АПК Украины. Особое внимание уделяется новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию, высокопроизводительным породам домашних животных, современным агротехнологиям для всех отраслей сельского хозяйства.



Как сообщал УНИАН, в Житомире состоялись семейные фестивали "Город профессий" и "Family City work".