В Житомирской области в этом году планируют оздоровить 40 тысяч детей

В Житомирской области в этом году планируют охватить оздоровлением и отдыхом около 40 тыс. детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в области в этом году нужно охватить оздоровлением и отдыхом около 40 тыс. детей против почти 49 тыс. детей в прошлом году.

За бюджетные средства в этом году планируют оздоровить не менее 18 тыс. детей.

«Точную цифру назвать сейчас трудно, поскольку еще будут проводиться тендеры на оздоровление, будет определяться стоимость путевок в тот или иной лагерь», - пояснили в ОГА.

В то же время там отметили, что в этом году детей будут принимать 15 заведений оздоровления и отдыха (в прошлом году было 14). Сезон у большинства из них стартует с начала июня.

Эту тему обсудили сегодня, 30 мая, во время заседания оперативного штаба ОГА по вопросам оздоровления и отдыха детей под руководством заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослава Лагуты.

«На территории Житомирской области в этом году будет функционировать 15 учреждений по оздоровлению и отдыху детей. Возобновляет свою работу спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» в с. Березина Житомирского района. По результатам последней сессии Житомирского облсовета, в областном бюджете предусмотрено 14,5 млн грн на оздоровление и отдых детей в 2017 году », - рассказала на заседании штаба начальник управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светлана Гресь.

По словам Лагуты, оздоравливаться дети Житомирщины будут не только на территории области.

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«Сейчас мы сотрудничаем с Министерством молодежи и спорта, нам предложили разместить группу из детей участников АТО на оздоровление на Кипре, при условии, что мы оплачиваем дорогу. Предварительно провели переговоры с депутатами облсовета и получили их поддержку. На следующую сессию будем выносить этот вопрос. Кроме того, будем оздоравливать детей в общегосударственных заведениях», - отметил заместитель председателя ОГА.

Члены оперативного штаба обсудили, как идет подготовка лагерей к летнему сезону, нарушения обнаруживают контролирующие органы в организации работы учреждений.

Лагута дал поручение профильному управлению к следующему заседанию провести выездные проверки в лагеря, а на заседание пригласить всех руководителей учреждений, должны доложить об устранении выявленных недостатков.

Управление семьи, молодежи и спорта Житоимрской ОГА уже закупило около 1 тыс. 300 путевок для детей. Путевки предоставляются районам пропорционально от выделенных средств из местного бюджета на оздоровление и отдых детей. На сегодня в области уже стартовал сезон в детском оздоровительном учреждении «Колокольчик» в селе Дениши Житомирского района, где оздоравливается 150 детей.

Как сообщал УНИАН, в Житомире стартовала областная военно-патриотическая игра "Джура", в которой принимают участие более 200 юношей.