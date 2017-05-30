На Одесщине задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за контрабанду наркотиков

В Одесской области вчера, 29 мая, задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за контрабанду наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, задержание произошло в международном пункте пропуска «Кучурган» на украинско-молдавской границе.

«На въезд в Украину прибыл гражданин Молдовы. При проведении всех необходимых процедур оформления пограничники установили, что 39-летний гражданин соседней страны уже 4 года находится в международном розыске по линии Интерпола», - сообщили в управлении.

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Как выяснилось, иностранца разыскивали правоохранительные органы Молдовы для привлечения его к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.

В управлении уточнили, что задержанный передан сотрудникам Национальной полиции Украины. По данному факту информировано Украинское национальное бюро Интерпола в Киеве.