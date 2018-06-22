“Всех в автозак!”- фоторепортаж с празднования 64-й годовщины УПА

Марш национально-патриотических партий в честь шестьдесят четвертой годовщины создания УПА мог пройти вполне мирно, если бы не мелкие провокации, возникавшие то здесь, то там в центре Киева.

С самого утра Крещатик напоминал Грозный после боя. Не то, чтобы все было разгромлено – до этого не дошло. Необычно выглядела главная улица столицы, которая в это время обычно заполнена туристами и расслаблеными киевлянами. В эту субботу знающие люди отсиживались дома, случайные немногочисленные прохожие на каждом шагу натыкались на милицейские кордоны с заграждениями. Отдых сегодня не удался ни у кого.

Выйти из метро на Крещатик стало первой проблемой.

Улицу от Майдана загораживали с полдесятка кордонов с “космонавтами” – милицейскими спецподразделениями, подготовленными для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий. По оба конца Хрещатика – без возможности доступа в его центр - стояли витренковцы и коммунисты. С ними – еще с десяток пророссийских партий с бабушками-дедушками, безуспешно пытающимися в советские времена. Или, как минимум – объединиться с "братской" Россией.

На самом Майдане в это время, как и планировалось, собрались активисты полудесятка патриотических партий. Преимущественно – праворадикальных. “Либерал-патриоты” (если их можно так называть) и демократы "засветились" несколькими флагами с символикой Блока Тимошенко и ее же партии "Батьківщина". Этим и ограничились. И количество участников, хотя прогнозировались многие тысячи, было далеким от заявленных цифр.

После коротких выступлений лидеров партий красно-черная и желто-голубая колонна отправилась к Михайловской площади, где ветераны ОУН-УПА возложили цветы к памятнику Жертвам голодомора, оттуда отправились на Софиевскую площадь на митинг-молебен. Все проходило до неприличия спокойно и затянуто, даже самим участникам становилось скучно и они рассеивались по окружающим кафешкам. Несмотря на все миролюбие в воздухе пахло провокациями.

Пока возле Софиевской церкви провозглашали благодарности ветеранам УПА, мелкими группами откалывались скинхеды, судя по всему, от Украинской национал-трудовой партии, которая в мероприятиях не участвовала, но ее флаги мелькали возле митинга. По 10-20 ребят и девушек в закатанных джинсах со свисающими подвязками и военных ботинках с разных сторон сходились к Крещатику, именно туда, где под советскими и российским флагами пенсионеры слушали "старые песни о главном".

Витренковцам, что стояли возле Бессарабской площади, было тоскливо и тесно между двумя рядами милиции. Они попробовали прорваться в сторону Майдана и устроили небольшую потасовку со стражами порядка. Милиции, казалось, в этот день было больше, чем правых и левых вместе взятых, да и организация порядка была достаточно высокой, так что витренковцы, после задержания десяти из них, быстро успокоились. Правда, уже позже им не давали расслабиться неизвестные патриоты, пытавшиеся пройти мимо сине-красного митинга с государственным флагом. Попахивало дракой, но работники милиции отстояли свои кордоны.

Продираясь через блок-посты, нам удалось дойти по Крещатику до Майдана. Там окруженные милицией несколько десятков поборников советской (или российской, кто их разберет) идеи на словах препирались с идеологическими противниками, стоявшими по другую сторону кордону.

Были неуверенные попытки прорваться и дать по зубам, но они окончились тем, что капитан крикнул: “В автозак всех четырех!”. Нескольких самых активных унсовцев и одного коммуниста забросили в автозак, другие продолжили свою “дискуссию”, состоявшую из взаимных оскорблений.

Что же касается дать по зубам, то руки чесались у многих. Собственно, стоило ожидать, что где-то таки это случится. Вот, кажется, оно: по Крещатику мимо меня пробежал отряд “космонавтов”. Все журналисты сорвались за ними. Добежали до станции метро, оттуда – во дворы, где тусовалась стайка “скинов”. Что же они наделали – осталось загадкой, да и думать об этом было некогда – “фашиствующая молодежь” кинулась врассыпную. Спецназ и журналисты – за ними. Поймали, правда, лишь одного.

Почему он бежал от милиции и за что его задержали – никто объяснить не мог. В это же время возле метро Крещатик взорвалось несколько мощных петард, но причастны ли к этому мелкому хулиганству скинхеды – сказать трудно. Так же и то, чем все завершится – ни те, ни другие расходиться не собирались.

Понятно одно: левые, как и обещали, не дали правым провести марш в честь ОУН-УПА по Крещатику. Хоть и сами по нему не прошли. Так же, как и многочисленные туристы, которым таки подпортили отдых. Но главное, что не было массовых столкновений наподобие прошлогодних и что ветераны УПА смогли спокойно отметить свой праздник, который им давно задолжало государство.

Дмитрий Стаховский Фото автора