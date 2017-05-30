Суд закрыл дело против главы Одесского окружного админсуда за вождение в нетрезвом состоянии

Сегодня суд закрыл дело, открытое в феврале против председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука за вождение в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, административное производство в понедельник закрыл Приморский районный суд Одессы.

Читайте такжеВоенная прокуратура начала служебную проверку по факту пьяной езды за рулем своего сотрудника

Глуханчук на заседании отсутствовал. Его адвокат потребовал закрыть производство, аргументируя тем, что автомобилем председатель суда не управлял, патрульные якобы угрожали Глуханчуку применением силы и пр.

Кроме того, срок давности привлечения к ответственности по статье, вменяемой судье, истек еще в середине мая.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 февраля в центре Одессы работники полиции остановили автомобиль Toyota, которым управлял мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии. Сообщалось, что за рулем был глава Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук, а на пассажирском сидении был коммерческий директор крупного предприятия, являющийся также членом исполкома Одесского горсовета. Данный гражданин, которому принадлежит иномарка, также пребывал в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, оба гражданина вели себя вызывающе, особенно спутник судьи.

13 февраля пресс-служба суда заявила, что Глуханчук опровергает свое задержание за вождение в нетрезвом состоянии, и якобы находился на месте пассажира.

В интернете было распространено видео, на котором судья и его спутник общаются с полицейскими и медиками во время медицинского освидетельствования, а также до и после него. На записи слышна ненормативная лексика задержанных, а также угрозы в адрес правоохранителей. В пресс-службе заявили, что данная запись «вызывает сомнения», является «предвзятой» и пр.