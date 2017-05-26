В Харькове дело экс-мэра Славянска Штепы передали в Ленинский райсуд

В Харькове дело экс-мэра Славянска Нели Штепы передали в Ленинский районный суд города. Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Штепы Дмитрий Марченко, соответствующее решение сегодня, 26 мая, принял Апелляционный суд Харьковской области.

По словам адвоката, из-за отсутствия в Коминтерновском райсуде Харькова достаточного количества судей, которые имеют полномочия рассматривать дело Штепы, председатель суда направил представление в апелляционную инстанцию для определения подсудности.

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Марченко отметил, что во время сегодняшнего заседания он заявил отвод двум из трех судей коллегии апелляционного суда и работникам прокуратуры. Эти ходатайства удовлетворены не были.

В то же время апелляционный суд, рассмотрев представление, передал дело в Ленинский районный суд Харькова, где сегодня состоялась процедура распределения судей и определилась коллегия, которая будет слушать дело Штепы.

Как известно, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.