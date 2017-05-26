В Житомире 58 семей пограничников получили квартиры

Сегодня в Житомире 58 семей военнослужащих Государственной пограничной службы получили ключи от новых квартир. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Житомире 58 семей военнослужащих Госпогранслужбы получили квартиры в новостройке по улице Народицкой, 1.

«Квартиры в построенном доме, на строительство которого было выделено из государственного бюджета 44 миллиона гривен, получили военнослужащие пограничного отряда и управления Северного регионального управления, которые дислоцируются в Житомире. При этом 35 пограничников из 58-ми, которые сегодня получили собственное жилье, принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины», - уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета.

В новостройки уже подведены электроснабжение, теплоснабжение, горячая вода, установлена современная сантехника, а для возведения дома использовались современные материалы.

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Вручали ключи от нового жилья пограничникам председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«День пограничника мы отмечаем событием – вручаем жилье нашим пограничникам. Обеспечение жильем – это очень важная составляющая социального пакета для пограничников, которую мы обязались выполнять», - подчеркнул, в частности, Назаренко.

По его данным, в этом году на строительство различных объектов, и в том числе - жилья Госпогранслужбе Украины выделено всего 200 млн грн.

«За эти деньги мы уже возводим 12 объектов, 6 из которых будут сданы уже в этом году», - сообщил Назаренко.