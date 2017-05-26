Полиция усилит охрану порядка во время Марша равенства в Киеве

12:20, 26 мая 2017
Общество
311 0

По предварительной информации, в этом году в марше примут участие до 5000 участников.

У Києві Марш рівності пройде 18 червня / фото УНІАН

Столичная полиция усилит меры безопасности на время Марша равенства "КиевПрайд - 2017", который пройдет 18 июня. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

"Каждый в нашей стране имеет право на выражение собственного мнения и позиции, право на мирное собрание. Поэтому мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. В то же время любая провокация будет решительно пресечена и действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказал Корищенко.

Читайте такжеОколо 30 молодчиков сорвали акцию ЛГБТ-сообщества в Харькове (фото)

По предварительной информации, в этом году в марше примут участие до 5000 участников.

К охране правопорядка привлекут военнослужащих Нацгвардии, представителей общественных организаций.

К территории, где будет проходить марш, полиция ограничит доступ, в частности, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

Напомним, "Марш равенства за права ЛГБТ" состоится в Киеве 18 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛГБТ#Марш равенства за права ЛГБТ в Киеве#Марш равенства в Киеве