Полиция усилит охрану порядка во время Марша равенства в Киеве

Столичная полиция усилит меры безопасности на время Марша равенства "КиевПрайд - 2017", который пройдет 18 июня. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

"Каждый в нашей стране имеет право на выражение собственного мнения и позиции, право на мирное собрание. Поэтому мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. В то же время любая провокация будет решительно пресечена и действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказал Корищенко.

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По предварительной информации, в этом году в марше примут участие до 5000 участников.

К охране правопорядка привлекут военнослужащих Нацгвардии, представителей общественных организаций.

К территории, где будет проходить марш, полиция ограничит доступ, в частности, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

Напомним, "Марш равенства за права ЛГБТ" состоится в Киеве 18 июня.