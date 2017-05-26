Полиция усилит охрану порядка во время Марша равенства в Киеве
По предварительной информации, в этом году в марше примут участие до 5000 участников.
Столичная полиция усилит меры безопасности на время Марша равенства "КиевПрайд - 2017", который пройдет 18 июня. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.
"Каждый в нашей стране имеет право на выражение собственного мнения и позиции, право на мирное собрание. Поэтому мы готовы к общению как с организаторами, так и с оппонентами марша. В то же время любая провокация будет решительно пресечена и действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказал Корищенко.
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По предварительной информации, в этом году в марше примут участие до 5000 участников.
К охране правопорядка привлекут военнослужащих Нацгвардии, представителей общественных организаций.
К территории, где будет проходить марш, полиция ограничит доступ, в частности, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.
Напомним, "Марш равенства за права ЛГБТ" состоится в Киеве 18 июня.