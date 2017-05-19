В Житомире взяли под стражу замначальника исправительной колонии, который погорел на взятке

В Житомире по ходатайству прокуратуры 19 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю начальника исправительной колонии, изобличенного во взяточничестве 18 мая.

Читайте такжеНа Одесщине взяточник-глава РГА внес миллион гривень залога и вернулся к работе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, по ходатайству военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины сегодня, 19 мая, Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному вчера заместителю начальника исправительной колонии с альтернативой внесения залога в 84,2 тыс. грн.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 18 мая задержали заместителя начальника одной из исправительных колоний региона во время получения взятки.

За денежное вознаграждение майор внутренней службы гарантировал условно-досрочное освобождение осужденных. Размер взятки зависел от серьезности совершенного преступления. Деньги перечислялись на карточку посредника – одного из осужденных, который имел право выхода «на волю» и открыл счет в банке по приказу работника пенитенциарной службы.

В частности, при условно-досрочном освобождении осужденного за нанесение тяжких телесных повреждений взяточник требовал 80 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в Житомире на выходе из управления пенитенциарной службы после перечисления на карточку части неправомерной выгоды в сумме 4,5 тыс. грн. Предварительно оперативники спецслужбы задокументировали получение взяточником 27 тыс. грн.