Яковлева не будет судиться с СБУ из-за запрета на въезд в Украину

Российская актриса Елена Яковлева, которую не пустили в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма, не намерена судиться с СБУ относительно запрета на въезда.

Об этом актриса заявила в интервью KP.ua.

«В суд против СБУ обращаться не буду - у меня нет сил и времени, чтобы заниматься подобными разборками. К счастью, состояние здоровья родственников позволяет приезжать ко мне в Россию из Украины, мы уже об этом договорились», – заявила Яковлева.

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Как сообщал УНИАН, пограничники не пустили Елену Яковлеву в Харьков, куда она ехала к своим родителям. За нарушение украинского законодательства относительно посещения оккупированного Крыма ей запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.