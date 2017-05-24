Звезду сериала "Каменская" Яковлеву не пустили в Украину из-за поездок в Крым

Актрису театра и кино Елену Яковлеву действительно сегодня не пустили в Украину. Эту информацию УНИАН подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Сегодня во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом из Российской Федерации, была обнаружена гражданка Российской Федерации Яковлева, в отношении которой была информация о том, что она посещала оккупированный полуостров (Крым - УНИАН) вопреки украинскому законодательству через временно закрытые пункты пропуска», - сказал он.

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«Учитывая эту информацию, которая подтвердилась, и на основании действующего законодательства было принято решение о непропуске ее через границу Украины и запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года", - добавил Слободян.

Он также сообщил, что еще двум лицам, которые ехали вместе с Яковлевой, было отказано в пересечении границы без запрета въезда на любой срок.

"Мне известно еще о двух человек, которые ехали вместе с ней. В отношении них было принято решение о непропуске через границу Украины без запрета въезда, поскольку по ним не было убедительной информации о том, что они действительно посещали оккупированную территорию ", - отметил представитель ГНАУ.