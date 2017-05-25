В Одесской области застройщик перегородил забором проход к морю (видео)

В Одесской области застройщик перегородил забором проход вдоль моря. Правда, металлическая преграда простояла недолго - на следующий день ее разрушили общественные активисты.

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А полиция, прибывшая по их вызову, арестовала строительную технику. Побережье курортного Каролино-Бугазе неустанно обрастает незаконными коттеджами.

"Застройки с каждым годом все ближе "подбираются" к морю. Масштабы просто поражают. И о некой 100-метровой природоохранной зоне говорить не приходится", - рассказали журналисты.