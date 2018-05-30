Как правительство будет выполнять государственный бюджет в феврале?

За пять рабочих дней февраля правительство должно собрать 5,5 млрд. грн., или более трети всех запланированных доходов... Это возможно лишь в случае растаможивания газа «РосУкрЭнерго»... В Украине появилась такая новая национальная игра – прогнозирование – сможет ли правительство при тотальном спаде экономики выполнить государственный бюджет на 2009 год?

Для того, чтобы иметь ответ на этот вопрос, все эксперты внимательно следят за экспресс-информацией Государственного казначейства о состоянии выполнения бюджета и данными Национального банка об объемах облигаций внутреннего госзайма, выпущенных в оборот, и сколько из них находится в его портфеле.

Несмотря на опасения, что правительство закроет информацию о состоянии экономики страны, Госказначейство сегодня все же предоставило информацию о выполнении госбюджета по доходам в феврале 2009 года (по оперативным данным на 23.02.2009 г.).

Следовательно, помесячной росписью доходов Государственного бюджета на февраля 2009 года предусмотрено поступлений в общий фонд в сумме 12 217,3 млн. гривен.

В феврале 2009 года в общий фонд государственного бюджета, по оперативным данным казначейства, поступило 7 793,8 млн. грн., или 63,8%.

Государственной налоговой администрацией, при установленном плане на февраля в сумме 7 611,9 млн. грн. (без учета возмещенного НДС), мобилизовано в общий фонд 4 749,7 млн. грн., что составляет 62,4% плановых показателей.

Государственной таможенной службой Украины, при плане 5 980,1 млн. грн., обеспеченно поступление в сумме 3 417,0 млн. грн., или 57,1%.

Официальных трансфертов, которые передаются из бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов и Киевского городского бюджета в госбюджет, при плане на февраль 728,4 млн. грн., зачислено в общий фонд 388,8 млн. грн., или 53,4%.

Поступлений, которые контролируются другими органами, при плановых показателях 194,6 млн. грн., зачислено в общий фонд бюджета 159,7 млн. грн., или 82,1% плана.

Для понимания ситуации с выполнением бюджета по доходам и расходам важна также информация об общем объеме ОВГЗ, выпущенных в обращение, и сколько из них находится в портфеле Национального банка. По данным НБУ, на 23.02.2009 г. в обращении находится 33,784 млрд. грн. При этом объем ОВГЗ, находящихся в портфеле НБУ, за последнюю неделю вырос на 1,8 млрд. грн. – с 8,547 млрд. до 10,347 млрд., а у банков, наоборот, сократился на 0,44 млрд. грн. – с 20,111 млрд. до 19,671 млрд.

Какие же выводы можно сделать из имеющейся информации?

За последние пять рабочих дней февраля правительство должно собрать в общий фонд бюджета 5,424 млрд. грн., или более трети всех доходов, которые должны быть собраны. Теоретически это возможно, хотя скорее всего выполнить доходную часть общего фонда бюджета правительство сможет лишь в случае нахождения механизма растаможивания газа «РосУкрЭнерго». В этом случае будет оплачено около 2,649 млрд. грн. НДС. Но хорошо известно, что денег у НАК “Нафтогаз” на эти цели нет. Единственным источником станет Нацбанк, на который в очередной раз будет осуществлено давление с целью получения рефинансирования для Ощадбанка и Госэксимбанка, чтобы те, в свою очередь, выдали кредит Нафтогазу в уплату НДС.

Значительно хуже ситуация с наполнением спецфонда государственного бюджета.

В специальный фонд за 22 дня зачтено лишь 797,9 млн. гривен. Частица «лишь» здесь очень уместна, учитывая, что в соответствии с законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» общий объем спецфонда составляет 55,233 млрд. гривен.

Таким образом, как и предусматривали большинство экспертов, государственный бюджет на 2009 год разваливается. В лучшем случае будут профинансированы лишь защищенные статьи бюджета, и то – за счет эмиссии Национального банка и роста инфляции на уровне значительно выше, чем предусмотренные госбюджетом 9,5% годовых.

По крайней мере, как уже сообщал Госкомстат, уровень инфляции в январе достиг 2,9 процента, что в годовом эквиваленте составляет почти 35%.

Борис Кушнирук