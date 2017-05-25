Звезда "Каменской" рассказала о запрете на въезд в Украину

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала, что ее уведомили о запрете на въезд в Украину сроком на три года, когда она прибыла в Харьков в среду, 24 мая.

"Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове", — заявила она в комментарии РБК.

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По словам Яковлевой, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала оккупированны Крым в 2015–2016 году. "Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало всё запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню", — отметила она.

Как сообщал УНИАН, 24 мая пограничники не пустили в Харьков известную российскую актрису театра и кино, звезду сериала "Каменская" Елену Яковлеву.