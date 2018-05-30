Стельмаху подарили кровь вкладчиков

“Бандиты, паразиты, отдайте депозиты!”... Сотрудница “Надра”-банка цинично смеялась мне в глаза... Некоторые банки рассчитываются имуществом... Под Нацбанком прошел митинг... “Бандиты, паразиты, отдайте депозиты!” “Душит кредит? Не отдают депозит? Рискуешь остаться без штанов! Сними и принеси их 23 февраля 2009 года в 15.00 на перекресток улиц Банковой и Институтской (к зданию НБУ). Выскажи свой протест Президенту и НБУ против банковского произвола!” – с таким призывом обращались в своих сообщениях и пресс-релизах клиенты украинских банков, организаторы акций протеста под лозунгом “Банковскому произволу – бой: от Донецка до Львова – народ поднимается для защиты своих прав”.

Украинцы поддержали акцию протеста, правда не так массово, как обещали – организаторы надеялись увидеть 5 тысяч человек, а пришло несколько сотен.

Митинг под стенами Нацбанка формой почти не отличался от остальных протестных акций, волна которых в последнее время охватила Украину. Небольшая импровизированная сцена, громкоговорители, украинские флаги и плакаты с надписями: “Нет – росту кредитных ставок!”, “Банки порождают бомжей”, “Нет – банковскому произволу!”, “Верните курс гривни!”, “НБУ, прекрати геноцид заемщиков!”, “Стельмах – отдыхай!”.

– Давайте перекроем дорогу! – раздается из громкоговорителя предложение.

– Молодцы! Правильно! – одобряют идею в толпе, и в мгновение на проезжую часть с обеих сторон улицы высыпают заемщики и вкладчики. Кто-то начинает уже традиционное “Ганьба!” и ему громко вторят десятки голосов. Движение транспорта останавливается. Милиция начинает нервничать, пытаясь вернуть людей на тротуары.

– Освобождайте проезжую часть, а то нас обвинят в незаконных действиях, – через несколько минут опять раздается команда.

Митингующие уходят с дороги. Движение возобновляется. Милиционеры облегченно вздыхают.

Дату начала акции протеста, по словам организаторов, выбрали не случайно – именно в этот день глава НБУ Владимир Стельмах вышел из отпуска. Ему даже символический “подарок” подготовили.

Один из протестующих вытягивает полуторалитровую банку с надписью “Кровь народа – любимый напиток украинской власти”.

– В банке кровь украинского народа для Нацбанка и лично для его председателя, – объясняет участник акции. – Могут провести анализы, там действительно наша кровь, тех “животных”, как они нас называют, кровь “бычья” – вот кто мы для них.

Милиционеры отодвигаются от входа и дают возможность вкладчикам провести действо. Банку с кровью ставят перед входными дверями Нацбанка, рядом возлагают венок как символ “захоронения доброй воли”, а вокруг бросают штаны, провозглашая: “Пусть пьют нашу кровь и забирают наши последние штаны”. Одна дама яростно протискивается вперед, и старыми джинсами связывает ручки входных дверей.

Дальше по плану – передача “меморандума о совместных действиях между НБУ и коммерческими банками по решению проблемных вопросов в банковской системе Украины” представителям НБУ. Но к митингующим так никто и не выходит, что их возмущает.

– Откройте двери для передачи меморандума! Возьмите хотя бы письма! У нас мирная акция! Нацбанк выходи! – слышно с разных сторон.

Участники акции не отказываются от своих кредитных обязательств (преимущественно собрались именно заемщики), но хотят благоприятных условий. Они даже сформулировали четкие требования, среди которых: снять запреты на возврат депозитов с 1 марта 2009 года, позволить платить валютные кредиты в гривнях по курсу на момент подписания договора, запретить банкам поднимать процент по кредитам, запретить изъятие имущества в случае просрочки выплат при наличии причины неуплаты по кредиту (уменьшение заработной платы, дохода, потеря бизнеса, работы в связи с финансовым кризисом в стране) и другие.

Среди собравшихся заметно выделяются люди с белыми повязками на рукавах с надписью “Николаев”. Николаевская делегация самая многочисленная – полный автобус и несколько десятков машин.

– Мы не поддерживаем ни одной политической партии. Но политическая партия которая решит наши проблемы, и будет нам ближе всех, – рассказывает УНИАН один из инициаторов акции, николаевский предприниматель Андрей Мурлян. – Кредиты у нас у всех в разных банках, но регламентирует их все Нацбанк, потому мы и приехали сюда. На сегодня правовое поле работает только на защиту коммерческих банков, мы же хотим, чтобы это правовое поле было более объективным. Мы не митингуем ради митинга. Мы хотим получить от государства четкий ответ, что такая проблема существует, что ответственность за нее лежит на государстве, коммерческих банках и заемщиках.

– У меня нет возможности погашать кредиты (один валютный, а один гривневый), хотя они и не очень большие, – жалуется столичная предпринимательница Людмила. – Я последний раз платила сумму по валютному кредиту, так я его брала по 4,85, а платить пришлось по 8,33! Это неправильно. И это все в условиях кризиса, когда бизнес и без того тяжело идет, клиентов нет.

“Бандиты, паразиты, отдайте депозиты”, – скандируют в толпе.

– Никто даже не вышел. Нас...ли они. Чего мы добились?! – возмущаются рядом мужчины.

В тот же день под стенами областных филиалов НБУ в Донецке, Львове, Харькове, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Николаеве, Луцке прошли подобные акции протеста. В Донецке к делу подошли креативно: вышли к банку с виселицей и плакатами “Кредитомор-2009”, “Даешь кредитные каникулы”. Но также без заметного результата, из облуправления НБУ ни один представитель не вышел...

Сотрудница банка “Надра” цинично смеялась мне в глаза

Но от валютно-кредитной политики в Украине страдают не только заемщики, но и вкладчики. Недавно в УНИАН обратилась киевлянка Людмила Маслова, вкладчица банка “Надра”, которая не может получить свой депозит. Срок депозита окончился 4 февраля, но денег получить Людмила так и не смогла. А 10 февраля в “Надра”-банке была введена временная администрация и соответственно мораторий на выдачу депозита...

– Мы очень долго готовились к рождению ребенка. Родился такой симпатичный малыш, но мы увидели, что у него есть физические проблемы с рукой – на левой кости только два пальчика – большой и мизинец. Мы поняли, что нужно собрать денег и сделать ребенку операцию, – рассказывает Людмила. – Все копейки, которые были, откладывали, чтобы сделать протез. Деньги решили не хранить дома, потому что сейчас такое страшное время, а положить на депозит. Положили в “Надра”, всюду шла реклама, что он такой надежный... Ситуация в отделении, когда я пришла за депозитом, меня просто поразила. Менеджер, с которым я подписывала договор на депозит, сказала, что денег нет, а мой случай, мол, осложняет то, что деньги в иностранной валюте – в долларах США. Мы можем выдавать 1000 гривен в кассе и 200 гривен на карточку. Такое распоряжение председателя “Надра”-банка. Пытаясь объяснить свою ситуацию, услышала в ответ: “Обещанного три года ждут. Надейтесь – надежда умирает последней”. Она просто цинично смеялась мне в глаза вместо того, чтобы сказать: не переживайте, вопрос решится.

Впоследствии Людмила опять пришла в отделение, но двери были закрыты, рядом вывеска: “Обращайтесь в другое отделение”. В другом отделении Людмилу ожидала та же история.

– Мне говорят – денег нет. А куда же делись? В сущности, нас ограбили... Если вы не можете вернуть, объявите себя банкротом, и я буду обращаться в Фонд гарантирования вкладов... Начальник отделения сказала: хотите – обращайтесь в суд, куда угодно, таких людей масса. Ваше дело будет рассматриваться очень долго, и не факт, что вы получите свои деньги... Начали мне предлагать какие-то сделки – найдите, мол, того, у кого есть хороший кредит, например, под залог квартиры, у кого месячный платеж не меньше чем тысяча долларов, потом придите с этим человеком, он принесет наличные, и вам потом отдадут...

У Людмилы нет таких знакомых, и, посоветовавшись с мужем, они пришли к выводу, что это предложение сомнительное. Впоследствии женщина стала писать письма всем высокопоставленным должностным лицам: Президенту, премьеру, народным депутатам, уполномоченной по правам человека, в прокуратуру. Но пока еще тоже безрезультатно. С плакатом “Голодаю, верните мне деньги” женщина простояла полдня под отделением. Но тоже напрасно.

– Больше всего удивляет то, что люди пессимистически настроены относительно таких проблем, – возмущается Людмила. – Мол, все равно деньги уже потеряли. Молча ходят, ожидают под кассами, измученные, загнанные. Когда я стояла под отделением, слышала всякое. “Я учитель, не получаю зарплату через “Надра”-банк, а что сделаешь?” – говорил один. “Я пенсионер, положил на депозит последние деньги, не дают... Опять нас государство обмануло, – говорил второй. – Девочка, иди домой, что ты, бедная, мерзнешь, все равно ничего не добьешься”... Но я вынуждена добиваться, это моя прямая обязанность что-то делать. Бороться нужно – наша судьба в наших руках...

Некоторые банки рассчитываются имуществом

Как действовать Людмиле и всем украинцам, которые оказались в такой же ситуации? Комментирует глава юридической компании “Лавринович и Партнеры” Максим Лавринович:

– Она имеет право обратиться в суд. Суд вынесет решение обязать вернуть клиентке сумму вклада плюс, возможно, те проценты, которые она недополучила за соответствующий период. В то же время по закону, когда введен мораторий, временная администрация, решение суда не будет выполняться. Но и временная администрация принимает решение об удовлетворении требований кредиторов. У них есть очередные удовлетворения требований кредиторов, текущие, депозитные. Ее депозит, срок которого закончился, уже перешел в состояние текущего, что облегчает ситуацию. Временная администрация выполняет требования кредиторов, но в порядке очередности, и приоритет имеют текущие счета.

Оптимальным вариантом в этом случае будет писать письма и жалобы всем, кто в этой стране имеет хоть какое-то значение и влияние: в правление банка, акционерам банка, в Нацбанк, всем членам правления НБУ, наблюдательному совету Нацбанка, каждому депутату, омбудсмену Нине Карпачевой, ведь речь идет прежде всего о нарушении прав человека.

Есть банки, которые работают по такой схеме: депозиты не возвращают, а дают вкладчику список имущества, которое находится в залоге. Если депозит достигает, скажем, 5 тысяч долларов, – это уже сумма, на эти средства в залоге может находиться автомобиль. И они предлагают вместо денег залоговое имущество... Это абсолютно нормально. Это не противозаконно, но, конечно, рискованно.

Происходит такая операция: банк списывает эти 5 тысяч с суммы долга должника, а также свой долг перед вкладчиком. Вкладчику нотариус удостоверяет договор покупки-продажи автомобиля на сумму 5 тысяч. Этот автомобиль изымается из реестра арестованного имущества и переходит в собственность вкладчика. Риск в том, что должник банка – владелец автомобиля – может рано или поздно передумать и обжаловать договор покупки-продажи. И вкладчик, который согласился на такую операцию, может ходить по судам...

Мгновенных методов влияния на банк не существует. Таким людям я бы советовал немедленно идти к юристам, обращаться в суд как можно скорее. Пока не внедрен мораторий на выдачу депозитов, у них есть шанс в принудительном порядке взыскать с банка средства.

Анна Ященко

Фото УНИАН