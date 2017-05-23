В полиции рассказали, зачем спецназ приходил в элитной ночной клуб в Одессе
Следователям не позволили выполнить свою работу - после чего они вернулись в "Итаку" со спецназом.
В Одессе правоохранители сегодня, 23 мая, проводят следственные действия в элитном ночном клубе «Итака», расположенном в Аркадии, на берегу Черного моря.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, спецподразделение полиции обеспечивает правопорядок на месте работы следователей.
«В Одесском развлекательном заведении, в Аркадии, работники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области в рамках начатого уголовного производства проводят ряд следственных действий. Бойцы батальона полиции особого назначения задействованы для обеспечения порядка в ходе проведения процессуальных мероприятий», - сообщили в главке.
По данным советника начальника ГУ НП в области Руслана Форостяка, проверяется возможный факт захвата земельного участка.
«Так как накануне следователи не были допущены и не могли осуществлять необходимые следственные действия, сегодня следователи ГУНП прибыли в сопровождении силовой группы, которая будет задействована в случае препятствования правоохранителям осуществлять свою законную деятельность», - отметил Форостяк.
Он добавил, что осуществляются следственные действия в уголовном производстве о самозахвате прилегающей территории. Аналогичные мероприятия были проведены на прошлой неделе в расположенном рядом элитном клубе «Ибица». Однако там, как отметил Форостяк, противодействие правоохранителям не оказывалось.