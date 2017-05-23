В популярный ночной клуб Одессы нагрянул спецназ

Днем 23 мая в одесский ночной клуб "Итака" в Аркадии прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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По словам очевидцев, в заведении и его ближайших окрестностях присутствует около 50 сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ полиции и членов следственной группы, передает Таймер.

В пресс-службе областного полицейского управления сообщили, что в "Итаке" проводятся некие следственные действия. О том, что конкретно ищут правоохранители, в пресс-службе пока не уточняют.