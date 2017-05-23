В популярный ночной клуб Одессы нагрянул спецназ
14:07, 23 мая 2017Общество
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Полиция проводит следственные мероприятия в ночном клубе "Итака".
В "Итаку" пришел спецназ / фото timer-odessa.net
Днем 23 мая в одесский ночной клуб "Итака" в Аркадии прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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По словам очевидцев, в заведении и его ближайших окрестностях присутствует около 50 сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ полиции и членов следственной группы, передает Таймер.
В пресс-службе областного полицейского управления сообщили, что в "Итаке" проводятся некие следственные действия. О том, что конкретно ищут правоохранители, в пресс-службе пока не уточняют.
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