В МВД анонсировали появление Бюро противодействия наркопреступности в составе полиции

С января следующего года в составе Национальной полиции начнет работу новосозданное Бюро противодействия наркопреступности, до 11 ноября продолжается прием анкет от желающих занять должности в этом подразделении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила советник министра МВД Хатия Деканоидзе.

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По ее данным, на сегодняшний день уже подано 2,3 тыс. анкет на должности аналитиков и оперативников в новосозданном подразделении, в которое в общей сложности планируется набрать 600 работников. Обучение тех, кто пройдет конкурс, продлится один месяц, и примерно с середины января сотрудники подразделения начнут свою работу.

Также она добавила, что зарплата сотрудников Бюро противодействия наркопреступности составит 9-12 тыс. грн.

В свою очередь, руководитель подразделения Илья Кива отметил, что у бюро будет иная территориальная структура, чем в расформированном отделе по борьбе с наркопреступностью: оно будет состоять из 9 региональных представительств, каждое из которых будет обслуживать 2-3 области. Не будет областных и городских управлений, как это было раньше в структуре, которая занималась борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

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Также он добавил, что особенностью новосозданного бюро будет тесное сотрудничество с Министерством здравоохранения по противодействию незаконному обороту наркотических веществ, содержащихся в лекарственных препаратах.

Кроме того, Кива отметил, что 80% сотрудников бывшего отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не могут претендовать на должности в новосозданном подразделении.