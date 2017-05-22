Украинцам предлагают восстановить доступ к ВКонтакте за 50 гривен

15:26, 22 мая 2017
Общество
2205

Такая инициатива вызвала бурный отклик интернет-пользователей.

Стартап по-украински: за 50 грн украинцам откроют доступ к заблокированным сайтам / фото Facebook @kievtypical

В Киеве появился новый "стартап": за 50 гривен предприимчивые дельцы предлагают восстановить доступ к соцсетям ВКонтакте, Одноклассники, а также к сервису Яндекс и почте Mail.ru.

Соответствующее фото появилось в группе "Типичный Киев" в Facebook.

Такая инициатива вызвала бурный отклик интернет-пользователей.

Напомним, 16 мая президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против России.

Читайте такжеВ СНБО надеются в несколько раз сократить украинскую аудиторию в российских соцсетях

В СНБО заявляли, что Украина не сможет полностью блокировать доступ к российским социальным сетям, однако благодаря санкциям сможет уменьшить для себя угрозу от российской пропаганды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Блокировка в Украине ВКонтакте и Одноклассников
Теги: #санкции против российских сайтов#доступ к ВК