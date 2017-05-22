Украинцам предлагают восстановить доступ к ВКонтакте за 50 гривен

В Киеве появился новый "стартап": за 50 гривен предприимчивые дельцы предлагают восстановить доступ к соцсетям ВКонтакте, Одноклассники, а также к сервису Яндекс и почте Mail.ru.

Соответствующее фото появилось в группе "Типичный Киев" в Facebook.

Такая инициатива вызвала бурный отклик интернет-пользователей.

Напомним, 16 мая президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против России.

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В СНБО заявляли, что Украина не сможет полностью блокировать доступ к российским социальным сетям, однако благодаря санкциям сможет уменьшить для себя угрозу от российской пропаганды.