Пассажиропоток с Крымом сократился на 8,4% - Госпогранслужба

16:38, 19 мая 2017
Общество
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С 1 по 18 мая количество граждан, которые пересекли админграницу, составило 108 тысяч человек, а количество транспортных средств - 19.

С 1 по 18 мая 108 тысяч человек пересекли админграницу с Крымом / фото УНІАН

Пассажиропоток между Украиной и временно оккупированным Крымом в первой половине мая 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сократился на 8,4%.

"С 1 по 18 мая количество граждан, которые пересекли админграницу, составило 108 тысяч человек, а количество транспортных средств - 19. В прошлом году за такой же период это было 118 тысяч человек и 22 единицы транспорта", - заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Отметим, по состоянию на начало мая 2017 года ГСЧС зарегистрировала более 1 млн 98 тысяч внутренне перемещенных лиц из аннексированного Россией Крыма и оккупированного Донбасса.

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Теги: #Госпогранслужба Украины#админграница с Крымом#внутренне перемещенные лица