Пассажиропоток с Крымом сократился на 8,4% - Госпогранслужба

Пассажиропоток между Украиной и временно оккупированным Крымом в первой половине мая 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, сократился на 8,4%.

"С 1 по 18 мая количество граждан, которые пересекли админграницу, составило 108 тысяч человек, а количество транспортных средств - 19. В прошлом году за такой же период это было 118 тысяч человек и 22 единицы транспорта", - заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Отметим, по состоянию на начало мая 2017 года ГСЧС зарегистрировала более 1 млн 98 тысяч внутренне перемещенных лиц из аннексированного Россией Крыма и оккупированного Донбасса.