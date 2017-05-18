В оккупированном Крыму сообщают о задержаниях крымских татар

В аннексированном Крыму на центральной площади Симферополя задержали крымских татар. Об этом сообщает глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

«Сейчас сообщили о задержании на центральной площади Симферополя наших соотечественников! Среди них Сервер агъа Караметов, Нариман Джемилев и Сервер Измайлов. Везут в центральный РОВД», – написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году началась операция по депортации крымских татар. Во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 тыс.14 человек.

В результате депортации погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - это дети до 18 лет. В Украине депортации крымскотатарского народа признали геноцидом.