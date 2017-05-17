Ярош впервые прокомментировал действия своего побратима, который прострелил ноги таксисту

Народный депутат Украины Дмитрий Ярош впервые прокомментировал инцидент, который на днях произошел в городе Каменское Днепропетровской области. Об этом он написал в Facebook.

"Михаил – не просто мой телохранитель, а боевой побратим, который прошел Майдан и по сегодняшний день принимает активное участие в боях российско-украинской войны. Во время боевых столкновений вел себя героически и был примером для друзей", - написал он.

Однако, по мнению Яроша, участие в войне – не индульгенция, которая освобождает от всех грехов.

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"Конкретные инструкции, как себя вести, отмечая свой День рождения, он имел и их нарушил. За что будет нести заслуженное наказание. Давить на следствие и суд, кричать о «предательстве» и «политических преследованиях добровольцев» не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем, без исключения гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу предоставляется всесторонняя", - отметил он.

Ярош также попросил с пониманием отнестись к этой ситуации. "На войне идентификация «свой-чужой», понятие «справедливо-несправедливо», «правда-ложь» сильно обостряются. Ребята держатся годами, а потом в один момент срываются и последствия плохие. Мы не ищем жалости, просто просим о понимании", - добавил нардеп.

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Ярош также отметил, что любая колоборация с российским агрессором должна наказываться.

"Ваты" и "колорадов", к сожалению, в нашем обществе достаточно. И в то время, когда одни с оружием в руках защищают свою Родину, другие вольготно чувствуют себя в тылу, ненавидя Украину и Воинов. Это особенно проявилось во время событий в Днепре 9 мая, и на бытовом уровне в Каменском. Вывод один – любая колоборация с российским агрессором должна наказываться. Желательно государственными правоохранительными структурами. Когда же эти органы не работают – гражданами. Это наш национальный и конституционный долг", - написал он.

Как сообщал УНИАН, один из людей Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на приветствие "Слава Украине". Двух участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, которые напали на таксиста, вели себя возбужденно и кроме пистолета у них была телескопическая бита.