МОН рекомендует школам провести 18 мая уроки на тему геноцида крымских татар

Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам и другим учебным заведениям провести 18 мая информационные часы, лекции, тематические уроки на тему геноцида крымскотатарского народа.

Как сообщили в пресс-службе МОН, об этом говорится в письме ведомства от 15 мая относительно проведения мероприятий к Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В помощь учителям в письме МОН дается ссылка на учебные материалы, которые можно использовать во время проведения мероприятий.

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«Педработники могут, в частности, использовать материалы фотовыставки «18 мая 1944 года – трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Борьба за возвращение на Родину. Интеграция в демократической Украине», – говорится в документе.

Как отметили в МОН, предполагается, что запланированные мероприятия будут освещаться на сайтах учебных заведений, а также органов управления образованием.