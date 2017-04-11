МОН: Для жителей оккупированных территорий упростили правила зачисления на экстернат

Министерство образования и науки Украины упростило правила для получения общего среднего образования в форме экстерната для жителей временно оккупированных и неконтролируемых правительством территорий, а также населенных пунктов на линии соприкосновения.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования.

«Жители оккупированных территорий Крыма и Севастополя, территории проведения АТО и населенных пунктов на линии соприкосновения включены в перечень лиц, которые могут получить общее среднее образование в форме экстерната. Это предусмотрено новой редакцией Положения об экстернате в общеобразовательных учебных заведениях, которое на днях вступило в силу (Приказ МОН от 13 марта 2017 года № 369)», - говорится в сообщении.

В указанный перечень добавили еще 3 категории лиц: имеющие статус беженцев, которым предоставлена временная или дополнительная защита в Украине и которые обратились с заявлением о признании беженцем или о предоставлении дополнительной или временной защиты.

Как отметили в ведомстве, прием заявлений о зачислении на экстернат начинается с 1 сентября. Лица, которые проживали или проживают на территории Крыма, неподконтрольных территориях Донбасса или в населенных пунктах на линии соприкосновения, смогут подавать заявления в течение всего календарного года.

Жители этих территорий также получили возможность отправлять скан-копию заявления по электронной почте или факсу.

Кроме того, лично заявление может подать несовершеннолетний, который выехал из неконтролируемой территории или населенного пункта на линии соприкосновения в сопровождении родственников или любых других совершеннолетних лиц, которые не являются его законными представителями.

Решение о зачислении на экстернат будет принимать руководитель учебного заведения – без согласования с местным органом управления образованием.

Отдельно предусмотрено право ученика, который получает образование экстерном, получить одновременно документы о начальном, базовом, полном среднем образовании.