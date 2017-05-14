Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских женщин с Днем матери. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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"Дорогие матери! Сердечно поздравляю вас со светлым и трогательным праздником - Днем матери. Материнство - бесценный дар, вечный источник бытия человеческого, основа семьи и рода. Именно мудрые и добрые мамины уроки являются главным указателем на жизненном пути, а ее любовь - надежным оберегом", - говорится в обращении президента по случаю Дня матери.

Порошенко отметил, что каждый из нас с детства и до последних дней "несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей матери, стремится найти покой и утешение в ее щедром и безграничном сердце".

"Спасибо вам за нежность и ласку, за спетые бессонными ночами колыбельные, за сшитые оберегами вышиванки, за безграничное терпение и ежедневный упорный нелегкий труд, за молитвы, которые оберегают нас», - написал Порошенко и добавил: "Земной поклон всем матерям, чьи сыновья и дочери защищают нашу родную землю на востоке Украины. Самоотверженность, героизм и мужество ваших детей - это прежде всего ваша заслуга".

Обращаясь к матери, он пожелал, чтобы тепло домашнего очага, созданное их нежными сердцами и заботливыми руками, согревало семьи всегда, а добро, которое они неутомимо сеют вокруг себя, вернулось сторицей.

"Мира, благополучия, Божьей милости и благосклонности судьбы вам на долгие и счастливые годы", - пожелал Порошенко.