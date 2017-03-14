Депутаты призывают Порошенко определить 29 августа как День памяти погибших защитников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тетерук заявил с трибуны Верховной Рады.

Рядом с ним находились другие народные депутаты - участники АТО.

Читайте такжеПорошенко наградил орденами и медалями бойцов АТО, 26 – посмертно

Тетерук сказал: "Предлагаем определить этот день - 29 августа - как день, когда украинское войско понесло самые большие потери, но перед лицом смерти ни один воин не сдал оружие и украинский флаг. Тогда не только врагу, но всему миру мы продемонстрировали несокрушимость украинской нации"

Как известно, в Украине 14 октября отмечают День защитника Украины.